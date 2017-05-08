Причиной взрыва в доме под Калининградом стал неисправный газовый баллон

КАЛИНИНГРАД, 8 мая — РИА Новости. Неисправный газовый баллон мог стать причиной взрыва бытового газа в поселке Веселовка Калининградской области, в результате чего пострадали четыре человека и разрушилась часть дома, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

В воскресенье днем трое детей и 33-летняя женщина пострадали при взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения города Черняховска и областного центра. Из-за взрыва полностью разрушились четыре квартиры.

"По версии следствия, хлопок газо-воздушной смеси с последующим обрушением части жилого дома произошел в результате эксплуатации жильцами одной из квартир газового баллона, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, следователи устанавливают, кто продал неисправный газовый баллон жильцам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.