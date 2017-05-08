Причиной взрыва в доме под Калининградом стал неисправный газовый баллон

КАЛИНИНГРАД, 8 мая — РИА Новости. Неисправный газовый баллон мог стать причиной взрыва бытового газа в поселке Веселовка Калининградской области, в результате чего пострадали четыре человека и разрушилась часть дома, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
"По версии следствия, хлопок газо-воздушной смеси с последующим обрушением части жилого дома произошел в результате эксплуатации жильцами одной из квартир газового баллона, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.