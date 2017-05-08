В Саратове опрокинулась маршрутка, водитель погиб

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один человек погиб, четверо пострадали при опрокидывании маршрутки в Заводском районе Саратова, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Ранее в ГУМЧС сообщили, что авария с участием маршрутного такси и легкового автомобиля произошла в Саратове вечером в понедельник на проспекте Энтузиастов, есть пострадавшие.

"Микроавтобус Mercedes маршрута № 79, водитель которого в пути следования не справился с управлением, врезался в столб, после чего опрокинулся и врезался в припаркованные автомобили ВАЗ-2114 и Chery… В результате ДТП водитель микроавтобуса — мужчина 58 лет от полученных травм скончался на месте", — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали четверо пассажиров маршрутки, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Как уточнили РИА Новости в областном управлении ГИБДД, врачи госпитализировали только 57-летнего пассажира, остальных отпустили домой.