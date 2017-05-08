В Ингушетии в ДТП на федеральной трассе "Кавказ" погибли два человека

НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной дороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Днем в воскресенье на федеральной автодороге "Кавказ" столкнулись автомобили Toyota Camri и ВАЗ-21099. В результате аварии, по предварительным данным, погибли два человека, еще двое доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.

По факту аварии проводится расследование.