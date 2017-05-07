В Мурманске после наезда автомобиля на прохожих госпитализированы четверо

МУРМАНСК, 7 мая – РИА Новости. Четыре человека из пяти пострадавших, среди них один ребенок, госпитализированы после наезда автомобиля в центре Мурманска, водитель пока не задержан, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

"Пятеро пострадали, из них четверо госпитализированы. Из пятерых пострадавших – один ребенок. Пока нет информации, есть ли он среди тех, кто отправлен в больницу", — сообщила Шихова.

О тяжести травм пострадавших не сообщается. По данным ведомства, водителя, совершившего наезд, пока не задержали. В Мурманске введен план "Перехват".

По информации регионального УМВД, автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на людей. Изначально сообщалось о шести пострадавших, по уточненным данным, травмы получили пятеро.