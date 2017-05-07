Под Читой опрокинулся автобус с детской спортивной командой из Монголии

КРАСНОЯРСК, 7 мая — РИА Новости. Автобус с гражданами Монголии попал в ДТП в Забайкальском крае, пострадали два ребенка, сообщили РИА Новости в МВД региона.

"ДТП произошло вечером в 60 километрах от Читы. Водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание (автобуса – ред.). Пострадали двое детей, травмы незначительные, ушибы", — сказал собеседник агентства, добавив, что пассажиры и воитель — граждане Монголии.

Марку машины и количество пассажиров в МВД не уточнили.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария произошла на 62-м километре трассы "Чита — Забайкальск", в 50 километрах юго-восточнее Читы. В автобусе ехала команда по художественной гимнастике из Монголии — всего 23 человека, в том числе 18 детей в возрасте от 6 до 10 лет, сказал собеседник агентства. Он добавил, что двоих пострадавших детей осматривают медики скорой помощи на месте.