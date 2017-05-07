Трое детей остаются в тяжелом состоянии после взрыва газа под Калининградом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Трое детей, пострадавших при взрыве газо-воздушной смеси в Черняховском городском округе Калининградской области, находятся в тяжелом состоянии; всего, по уточненным данным, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Днем в воскресенье источник рассказал РИА Новости о взрыве, предположительно, газа на первом этаже 12-квартирного жилого дома в населенном пункте Веселовка Калининградской области. Сообщалось о четырех пострадавших, в числе которых трое детей.
"Трое детей находятся в тяжелом состоянии, доставляются в лечебные учреждения Калининграда", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего при взрыве пострадали пять человек, в том числе трое детей.
На месте ЧП сейчас идет разбор завалов. Всего в доме проживал 31 человек.