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Происшествия

В России паводок подтопил более 100 домов

10:3707.05.2017
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© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПаводок в Алтайском крае. Архивное фотоПаводок в Алтайском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Весенний паводок подтопил более 100 домов в Тюменской и Нижегородской областях, Алтайском крае, Пермском крае, Башкирии, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Житенев
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Пучков рассказал, где ждать наиболее сложной ситуации с паводками
"В городе Ишим и Ишимском районе Тюменской области в результате повышения уровня воды на реке Ишим на территории населенного пункта Плодопитомник и девяти садоводческих товариществ произошло подтопление шести жилых домов с населением 36 человек, среди которых шесть детей", — сказал собеседник агентства.

В воде оказались и более тысячи нежилых садоводческих участков в пойменной части реки. "В целях безопасности отселен 61 человек, среди них шесть детей и 25 человек маломобильной группы населения; 26 человек находятся в пункте временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым, в том числе медицинской помощью", — сказал представитель МЧС.

Всего на случай ухудшения обстановки для жителей Ишимского района подготовлены 11 пунктов временного размещения общей вместимостью более 1,1 тыс человек.

Спасатели укрепляют дамбы, чтобы не допустить подтопления жилых домов в Ишиме, оказывается адресная помощь населению, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды.

В Ишимском районе борьбу с паводком ведут аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области, спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, группировка сил и средств увеличивается. Всего в ликвидации последствий паводка задействованы более 500 человек и 158 единиц техники.

Паводок. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Дубровин
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В Тюменской области паводок подтопил более 300 садовых участков
По прогнозу Центра "Антистихия" МЧС России, прохождение пика паводка в районе Ишима прогнозируется 9-10 мая. "Максимальный уровень воды в реке Ишим будет сохраняться в течение 5-7 суток, после чего прогнозируется постепенный спад", — уточнили в МЧС.

В то же время в Рубцовске Алтайского края остаются подтопленными 85 жилых домов, в которых проживают 222 человека, включая 35 детей. Реки также подтопили более 640 придомовых территорий.

"В республике Башкортостан, Пермском крае и Нижегородской области остаются подтопленными 16 жилых домов и 288 придомовых территорий", — сообщили в МЧС.

В ряде регионов паводком подтоплены мосты и участки дорог. "Во всех пострадавших от паводка регионах работают оперативные штабы и оперативные группы МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления", — рассказал собеседник агентства.

Проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование распространения волны паводка с учетом приближенных населенных пунктов и рельефа местности, активно применяются беспилотные летательные аппараты.

По словам представителя министерства, сейчас основные усилия сосредоточены на прохождении третьего этапа весеннего половодья в бассейнах рек Амур, Лена, Енисей, Обь, Иртыш и Северная Двина.

На реке Лена кромка ледостава находится в 193 километрах выше населенного пункта Ленск Республики Саха (Якутия).

Оперативными группами осуществляется сопровождение ледохода, проводятся превентивные мероприятия.

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