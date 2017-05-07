В Югре один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля и автобуса в Нефтеюганском районе ХМАО погиб один человек, еще четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора" 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Mercedes. В результате ДТП водитель "Лады" погиб на месте происшествия, пассажир легковушки и три пассажира автобуса доставлены в больницу Нефтеюганска", — отметили в ведомстве.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.