В Югре один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля и автобуса в Нефтеюганском районе ХМАО погиб один человек, еще четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что авария произошла около 6 часов утра в воскресенье (04.00 мск) на 725 километре автодороги "Тюмень – Ханты-Мансийск".

"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора" 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Mercedes. В результате ДТП водитель "Лады" погиб на месте происшествия, пассажир легковушки и три пассажира автобуса доставлены в больницу Нефтеюганска", — отметили в ведомстве.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.