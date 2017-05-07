Под Тюменью столкнулись и перевернулись две машины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. В результате столкновения и опрокидывания двух машин под Тюменью пострадали шесть человек, сообщает в воскресенье региональное УМВД.

По данным полиции, авария случилась в ночь на 7 мая на трассе "Шадринск – Ялуторовск".

"Около полуночи на пустой трассе водитель автомобиля Hyundai ix35 попытался обогнать попутный Hyundai Solaris, который постоянно держался обочины. 34-летняя водитель Hyundai Solaris зацепила колесом обочину, автомобиль развернуло, вынесло на встречную полосу, где в это время двигался Hyundai ix35, совершавший маневр обгона. Произошло столкновение, в результате которого Hyundai Solaris перевернулся и встал на колеса, а Hyundai ix35 перевернулся несколько раз", — уточняет УМВД.

По информации управления, автоледи, управлявшая Solaris, и ее пассажир получили рваные раны руки и губы. У водителя и трех пассажиров ix35 – различные переломы, причем у шофера переломы позвоночника и ключицы, а у сидевшей рядом восьмилетней девочки – перелом бедра и политравма.