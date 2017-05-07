В Свердловской области нашли тела погибших на озере рыбаков

ЕКАЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела трех рыбаков, погибших накануне на озере Аятском, сообщает в воскресенье ГУМЧС по Свердловской области.

Как ранее сообщало ведомство, 6 мая на озере Аятском перевернулась лодка с рыбаками. По данным полиции, погибли три человека.

"Ранним утром 7 мая спасатели службы спасения Свердловской области на лодке вышли на обследование озера Аятское в поисках пропавших рыбаков. Погодные условия на озере к рассвету немного улучшились, ветер и волны умеренные. В 1,5 километрах от базы "Дом рыбака Невьянского прииска" спасателями была обнаружена затопленная лодка "Казанка". Двигаясь от этого места по ветру в сторону берега, спасатели поочередно обнаружили трех рыбаков, двое из которых находились в спасательных жилетах", — уточняет управление.

По информации ведомства, сейчас ведется поиск четвертого погибшего.