На озере в Свердловской области погибли три рыбака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. В Свердловской области в одном из озер перевернулась лодка с рыбаками, сообщает в воскресенье региональное ГУМЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 мая на озере Аятском, на территории Невьянского городского округа.

"По предварительной информации, на озере Аятском перевернулась лодка с рыбаками. Со слов очевидцев, рыбаки находились в спасательных жилетах, которые позволили обнаружить людей на поверхности воды. К месту поиска спасатели прибыли в полночь. На озере Аятском штормовая погода, сильный ветер и волны. Но даже несмотря на сложные метеоусловия, водолазы с рассветом начнут поисковые работы", — уточняет ГУМЧС.

По сведениям заместителя руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нины Пелевиной, погибли три рыбака.