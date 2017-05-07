На озере в Свердловской области погибли три рыбака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. В Свердловской области в одном из озер перевернулась лодка с рыбаками, сообщает в воскресенье региональное ГУМЧС.
"По предварительной информации, на озере Аятском перевернулась лодка с рыбаками. Со слов очевидцев, рыбаки находились в спасательных жилетах, которые позволили обнаружить людей на поверхности воды. К месту поиска спасатели прибыли в полночь. На озере Аятском штормовая погода, сильный ветер и волны. Но даже несмотря на сложные метеоусловия, водолазы с рассветом начнут поисковые работы", — уточняет ГУМЧС.
По сведениям заместителя руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нины Пелевиной, погибли три рыбака.