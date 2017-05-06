Митинг на проспекте Сахарова в Москве собрал около тысячи человек

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По данным столичного главка МВД, в митинге "За Россию против произвола и репрессий" на проспекте Сахарова в Москве приняли участие около тысячи человек.

"Нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении на сайте ГУМВД. Порядок обеспечивали полиция и Росгвардия.

В митинге принимали участие гражданские активисты, муниципальные депутаты и представители различных партий.

Ранее сообщалось, что власти города согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова. Акция приурочена к пятилетней годовщине событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. Тогда в массовых беспорядках года пострадали десятки человек, более 400 были задержаны.