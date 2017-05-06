В Челябинске автобус перевернулся после столкновения с иномаркой

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая — РИА Новости. Маршрутный "ПАЗ" столкнулся с иномаркой в субботу утром в Челябинске, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Автобусом "ПАЗ" управлял мужчина 1982 года рождения, иномаркой — мужчина 1980 года рождения, уточняется в сообщении. Водитель иномарки имеет стаж 18 лет, за прошедший год в поле зрение госавтоинспекции не попадал, добавляется в сообщении.
По предварительной информации, в момент ДТП мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.