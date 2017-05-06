Источник: при пожаре в высотке на юго-западе Москвы пострадали 22 человека

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Двадцать два человека пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в 40-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

​Ранее представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости об эвакуации из высотного здания по адресу улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2, начавшейся после возгорания в кабельных каналах. Пожар уже ликвидирован.

"Десять человек, в том числе двое детей, госпитализированы, еще 12-ти медицинская помощь была оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, горение электрокабелей распространилось по каналам всех этажей жилого дома. Всего выгорело 54 погонных метра электрокабелей. В общей сложности из дома были эвакуированы 155 человек, в том числе 15 детей.