В Москве спасатели эвакуировали 17 детей из горящей высотки

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Семнадцать детей спасены из многоэтажки на юго-западе Москвы, где произошло возгорание кабельных каналов, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости об эвакуации из высотного здания по адресу улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2, начавшейся после возгорания в кабельных каналах. Пожар ликвидирован.

"Всего, по уточненным данным, из здания было эвакуировано 77 человек, в том числе 17 детей", — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о 70 эвакуированных.

По его словам, в результате пожара есть пострадавшие, их осматривают медики.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится ЖК "Дирижабль", высота здания – около 40 этажей.