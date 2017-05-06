В Москве спасатели эвакуировали 17 детей из горящей высотки

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Семнадцать детей спасены из многоэтажки на юго-западе Москвы, где произошло возгорание кабельных каналов, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
"Всего, по уточненным данным, из здания было эвакуировано 77 человек, в том числе 17 детей", — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о 70 эвакуированных.
По его словам, в результате пожара есть пострадавшие, их осматривают медики.
Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится ЖК "Дирижабль", высота здания – около 40 этажей.