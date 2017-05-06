На юго-западе Москвы ликвидировали возгорание в высотке

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в высотном жилом здании на юго-западе Москвы, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 01 час 18 минут пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении в микроблоге ведомства в Twitter.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет. pic.twitter.com/0e67tfb9s3— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 мая 2017 г.
По данным ведомства, сейчас проводится вентилирование.
Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится ЖК "Дирижабль", высота здания – около 40 этажей.