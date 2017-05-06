На юго-западе Москвы ликвидировали возгорание в высотке

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в высотном жилом здании на юго-западе Москвы, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости об эвакуации из высотного здания по адресу улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2, начавшейся после возгорания в кабельных каналах. По данным МЧС, из здания эвакуировали 70 человек.

"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 01 час 18 минут пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении в микроблоге ведомства в Twitter.

По данным ведомства, сейчас проводится вентилирование.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится ЖК "Дирижабль", высота здания – около 40 этажей.