"Роснефть" подала кассацию на решения по иску к РБК на 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу "Роснефти" на судебные акты двух инстанций, которые частично удовлетворили ее иск к медиахолдингу РБК о защите деловой репутации, отклонив при этом требование о взыскании компенсации в размере около 3,2 миллиарда рублей.

Как следует из информации на сайте суда, жалоба поступила в суд первой инстанции в пятницу, она будет передана вместе с материалами дела в арбитражный суд Московского округа, который назначит дату рассмотрения кассации.