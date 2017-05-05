В Сочи проводят проверку после нападения собаки на девочку

СОЧИ, 5 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку в связи с нападением собаки на восьмилетнюю девочку в Сочи, в отношении хозяйки животного возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, девочка находилась рядом со двором, где была собака породы алабай, в какой-то момент ворота в соседский двор оказались открыты и животное выбежало на улицу, где напало на ребенка.

"Девочка никак не провоцировала собаку. По предварительным данным, собака укусила ребенка в подмышечную впадину, разорвав артерию. Ребенок был доставлен в больницу, где врачи прооперировали девочку, заменив часть артерии. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. В связи с нападением прокуратура Краснодарского края проводит проверку", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении хозяйки животного возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ход расследования находится на контроле прокуратуры.