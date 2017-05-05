Московский имам, осужденный за оправдание терроризма, обжаловал приговор

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Защита настоятеля московской мечети "Ярдям" шейха Махмуда Велитова обжаловала приговор суда, отправившего его на три года в колонию по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщил РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.

"Я подал апелляционную жалобу и теперь готовлюсь к Верховному суду. Я прошу об отмене приговора и оправдании — они криминализировали религиозную молитву, кроме того, приговор противоречит показаниям свидетелей", — сказал адвокат.

Хасавов отметил, что пока приговор не вступил в законную силу и его подзащитный остается в столичном СИЗО.

Ранее прокурор в ходе прений сторон требовал приговорить имама к 3,5 года лишения свободы. Защита настоятеля просила оправдательный приговор.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.

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