В Томской области священника подозревают в растлении двух девочек

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уголовное дело в отношении священника одного из сел Асиновского района Томской области, обвиняемого в половой связи с двумя несовершеннолетними девочками, направлено в суд, ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратурой области с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело в отношении асиновского церковнослужителя", — говорится в сообщении. Рассматриваться дело по существу будет в Асиновском городском суде Томской области. Уточняется, что священник обвиняется в совершении развратных действий, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также насильственных действий сексуального характера.

По версии следствия, настоятель сельского храма в течение длительного времени совершал развратные действия, вступал в половую связь с двумя несовершеннолетними прихожанками.

Отмечается, что обвиняемый вину в совершении вменяемых ему преступлений не признал, однако органы прокуратуры сочли собранные доказательства достаточными для поддержания государственного обвинения.

"За совершенные преступления обвиняемому может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы", — сказано в сообщении.