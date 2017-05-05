В Омской области после лесного пожара завели дело против поджигателя травы

НОВОСИБИРСК, 5 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Омской области в отношении работника сельхозпредприятия "Большеатмасское", который выжигал солому на полях, отчего произошли три крупных лесных пожара на площади 200 гектаров, сообщает в пятницу прокуратура региона.

В ведомстве пояснили, что 1 и 2 мая 2017 года в Черлакском районе произошли три крупных лесных пожара, в результате которых были уничтожены лесные насаждения на площади 202,1 гектара. Проверка показала, что причиной их возникновения и распространения явилось выжигание прошлогодней соломы на прилегающих к лесу полях, принадлежащих АО "Большеатмасское".

"Дознавателем теротдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нововаршавскому и Черлакскому районам возбуждено уголовного дело по статье УК РФ "уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем" в отношении одного из работников общества, производившего выжигание сухой травы с нарушением требований противопожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура Черлакского района Омской области внесла директору предприятия представление с требованием устранить нарушения. Также в отношении директора проводится проверка на наличие признаков административного правонарушения.

"Учитывая, что в большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров являются сельскохозяйственные палы, прокуроры районов области объявили руководителям сельскохозяйственных организаций более 300 предостережений о недопустимости нарушений при проведении сельскохозяйственных работ", — отметили в прокуратуре.