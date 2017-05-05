Защита экс-генерала Сугробова заявила о нарушениях при вынесении приговора

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Защита экс-главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, приговоренного к 22 годам колонии за организацию преступного сообщества и превышение полномочий, утверждает, что судья Мосгорсуда нарушила тайну совещательной комнаты при вынесении приговора, сообщил РИА Новости его адвокат Эдуард Исецкий.

"Нарушена тайна совещательной комнаты, так как описательно-мотивировочная часть не была написана в совещательной комнате и не составлена до сих пор. Это означает, что она составляется вне совещательной комнаты. Это означает, что суд умышленно идет на нарушение", — сказал адвокат агентству.

Судья Елена Гученкова 28 апреля приговорила Сугробова к 22 годам колонии строгого режима и лишала его специального звания генерал-лейтенанта полиции по обвинению в создании преступного сообщества из числа своих экс-подчиненных, организации провокации взятки и 19 эпизодах превышения полномочий.

По словам Исецкого, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, каждый приговор постановляется в совещательной комнате и уже после его написания и подписания — вступительной, мотивировочной и резюлятивной частей — судья выходит и оглашает приговор, изменения его (каждой его части) уже недопустимы.

На обжалование приговора отводится 10 суток: для защиты — с момента оглашения, для подсудимых — с момента вручения. Защитникам копия приговора должна быть вручена в течение пяти суток с момента оглашения. При этом, по словам Исецкого, защита в течение этого времени имеет право знакомиться с мотивировочной частью, но суд отказывает им в этом праве, ссылаясь на неготовность документа.

"Мы подали заявления (в суд) о предоставлении нам возможности ознакомления с протоколами и ознакомления нас с мотивировочной частью: 2 мая суд отказал, так как ни протоколы, ни мотивировочная часть еще не готовы. Третьего мая мы повторно подали заявление — нам снова отказали, так как они не готовы", — заявил адвокат, отметив, что тем самым была нарушена тайна совещательной комнаты, а 10 мая истекает срок обжалования приговора. При этом краткую жалобу защитники все-таки подали.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий Мосгорсуда.

Уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником УСБ ФСБ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя.

Всего судья Елена Гученкова приговорила восемь членов преступного сообщества, в числе которых Сугробов, экс-начальник Управления "Б" (противодействие коррупции в бюджетной сфере) ГУЭБиПК Салават Муллаяров, его замы Иван Косоуров и Евгений Шерманов. А также предпринимателя, получившего четыре года колонии общего режима за пособничество превышению полномочий полицейскими (участвовал под их прикрытием в оперативных мероприятиях). В отношении экс-замглавы антикоррупционного главка МВД Бориса Колесникова, которого следствие считает одним из лидеров указанного ОПС, Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью.

Подробнее о коррупционных скандалах с участием чиновников в России в 2013-2016 годах читайте в справке РИА Новости>>