В Саратове экс-полицейского обвиняют в попытке кражи эпилятора

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции по подозрению в покушении на кражу из гипермаркета товаров почти на 5 тысяч рублей, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

Ранее СУСК сообщило о проведении проверки сообщения о краже 25-летним сотрудником полка ДПС товаров на сумму свыше 4,9 тысячи рублей из гипермаркета в Саратове. Инцидент произошел 22 апреля, при попытке выйти из магазина полицейский был остановлен сотрудниками охраны, а похищенное изъято. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что среди краденых товаров оказались женский эпилятор, несколько пачек презервативов и гелиевые ручки.

"В отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на кражу", — говорится в сообщении. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили в пятницу, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.