Экс-губернатора Челябинской области объявили в международный розыск

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый по делу о взятках на 26 миллионов рублей, объявлен в международный розыск, суд Екатеринбурга 12 мая рассмотрит просьбу следствия о его заочном аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

"Сегодня следователь нас известил, что Юревич объявлен в международный розыск и он вышел в суд с ходатайством об избрании Юревичу меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказал адвокат.

По его словам, рассмотрение данного вопроса назначено в Ленинском суде Екатеринбурга 12 мая.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.