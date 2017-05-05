Источник: следствие по крушению Ту-154 в районе Сочи продлили на два месяца

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следствие по уголовному делу о катастрофе военного самолета Ту-154 в районе Сочи 25 декабря 2016 года продлено еще на два месяца, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.
Он отметил, что это сделано для того, чтобы провести необходимые следственные действия и собрать исчерпывающие доказательства по уголовному делу.
"Это не означает, что 25 июня следствие будет завершено. Дело сложное, поэтому не надо торопить следователей — они и так работают в непростом режиме", — пояснил собеседник РИА Новости.
Как сообщил в конце декабря 2016 года член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения Ту-154, затем их количество уменьшилось вдвое.
По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.