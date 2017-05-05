В центре Москвы локализовали крупный пожар

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в здании в центре Москвы на площади 3 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщил РИА Новости дежурный офицер центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.

Спасатели утром в пятницу тушат возгорание в выселенном здании в Лубянском проезде, 19, огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров. К месту возгорания вылетел пожарный вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.

"Пожар локализован на площади 3 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, горит мусор. В 09.20 пожару был присвоен третий ранг сложности. Позже он был снижен до первого. На месте происшествия работают 45 единиц пожарно-спасательной техники и 147 человека личного состава.