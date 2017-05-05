В Набережных Челнах два "КамАза" провалились под землю

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Набережных Челнах два "КамАза" ушли под землю на стоянке. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На записи видно, как два транспортных средства, которые стояли на свежем слое асфальта, внезапно провалились под землю.

По информации местных СМИ, "КамАзы" удалось достать, грузовики серьезно не пострадали.