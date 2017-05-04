Генпрокуратура нашла нарушение закона в покупке "Почтой России" двух Ту-204

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила следователям материалы проверки по вопросу законности приобретения "Почтой России" двух самолетов Ту-204, сообщил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в ответ на запрос.
"Подтверждаю, что материалы проверки по факту приобретения руководством "Почты России" двух самолетов Ту-204 направлены в следственные органы. В данных действиях усматриваются признаки преступления по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", — заявил Куренной.