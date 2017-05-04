Скончался экс-мэр Саратова Александр Маликов

САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший мэр Саратова Александр Маликов скончался в четверг в возрасте 68 лет, сообщила пресс-служба Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова, где последние два года Маликов был руководителем Монтажного колледжа.

"Мы потеряли прекрасного человека, грамотного руководителя, оставившего яркий след в истории не только нашего вуза, но и региона в целом… Александр Николаевич, будучи неординарной личностью, неравнодушной к судьбе своего Отечества, навсегда останется в наших сердцах отзывчивым, добрым, чутким человеком по отношению к коллегам, ученикам, ко всем, кто был знаком с ним", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Маликов своим мудрым подходом к решению поставленных задач, умением видеть перспективу, компетентностью и невероятной работоспособностью заслужил "непререкаемый авторитет высочайшего профессионала и специалиста в области государственного и муниципального управления, экономического регулирования процессов, экологических проблем и природопользования".

Александр Николаевич Маликов родился 17 мая 1948 года в селе Новосильное Семилукского района Воронежской области в семье служащих. С 1990 года он возглавлял исполком горсовета народных депутатов второго по величине города Саратовской области — Энгельса, а затем администрацию города. В 1995-1996 годах был главой администрации — мэром Саратова. С 1996 по 2004 годы Маликов работал на руководящих должностях в органах исполнительной власти, в том числе председателем комитета природных ресурсов области.

В 2014-2015 годах Маликов занимал должность заместителя директора ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова по взаимодействию с работодателями. С 2015 года возглавлял Монтажный колледж ССЭИ. Являлся кандидатом экономических наук.