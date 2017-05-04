Осужденный в Армении Пермяков будет отбывать наказание в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Осужденный в Армении пожизненно за убийство 7 человек военнослужащий Валерий Пермяков будет отбывать наказание в России, сообщила РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда, который в четверг признал приговор суда Армении.

Семья Аветисян из шести человек была убита в Гюмри 12 января 2015 года, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Пермяков: при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении. В ходе состоявшегося в августе 2015 года судебного процесса Пермяков признал себя виновным и раскаялся, но отказался давать показания во время судебного разбирательства. Российский гарнизонный военный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Дело об убийстве было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. Суд в Армении 23 августа 2016 года приговорил Пермякова к пожизненному заключению по делу об убийстве семьи Аветисян.

"Конечно, он будет отбывать наказание в России", — пояснила собеседник агентства, не уточнив, в каком регионе РФ будет отбывать наказание Пермяков.

Адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян в свою очередь ранее заявил изданию aysor.am, что допускает возможность отправки подзащитного в Россию. Он напомнил, что Кассационный суд не принял к производству жалобу правопреемников семьи Аветисян, а это означает, что приговор вступил в силу, и уголовно-исполнительное управление Минюста должно решить вопрос отбывания наказания.

В Минюсте Армении также ранее опровергли слухи о возможном обмене Пермякова на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна.