На Ставрополье разоблачили банду торговцев оружием и взрывчаткой

ПЯТИГОРСК, 4 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Силовики на Ставрополье разоблачили преступную группу, которая занималась торговлей оружием и взрывчаткой, сообщает краевое управление ФСИН.

"По оперативным данным сотрудников собственной безопасности УИС региона, преступная группа состояла из жителей Курского района Ставрополья. Было установлено, что один из активных членов группы занимается поиском клиентов. Он действовал под руководством жителя Ставропольского края, который поставлял ему средства поражения с целью их последующего сбыта жителям региона", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в ходе "проверочной закупки" зафиксирован факт незаконного сбыта порядка полутора килограммов взрывчатых веществ, а именно: тротила, окфола, баллистического твердого ракетного топлива, баллистического пороха, дымного пороха и боеприпасов. Помимо этого, в домовладениях, принадлежащих указанным лицам, обнаружено около 4 килограммов пластида. Часть изъятых боеприпасов и взрывчатки была уничтожена экспертами-взрывотехниками УФСБ России по Ставропольскому краю, добавлено в сообщении.

"Принимая во внимание факт того, что граждане активно контактировали с представителями северокавказских республик, изъятые средства поражения могли быть реализованы участникам бандподполья и использованы для проведения террористических атак в России", — отмечает УФСИН.