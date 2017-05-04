Следователи рассматривают четыре версии крушения вертолета в Башкирии

УФА, 4 мая — РИА Новости. Следователи рассматривают четыре версии крушения вертолета Robinson в Башкирии, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров.

Вертолет пропал в четверг в ходе мониторинга ситуации с лесными пожарами в Белорецком районе Башкирии, на его борту были три человека. Позже выяснилось, что вертолет потерпел крушение. В Приволжской транспортной прокуратуре подтвердили факт катастрофы и сообщили, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.

"Следователи рассматривают разные версии случившегося. Это техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия",- сказал агентству Захаров.

Он отметил, что в момент, когда произошло крушение, в этой местности был густой туман.