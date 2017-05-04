В Башкирии разбился вертолет Robinson

УФА, 4 мая — РИА Новости. Вертолет марки Robinson, пропавший в лесах Башкирии, потерпел крушение в Белорецком районе, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского СК на транспорте Дмитрий Захаров.

"По данным следствия, вертолет потерпел крушение. Он находится примерно в 15 километрах от поселка Инзя. На это место выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ", — сообщил Захаров.

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ сообщал, что вертолет отслеживал ситуацию с лесными пожарами в Башкирии, на его борту находились три человека.