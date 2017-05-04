В Башкирии пропал спасательный вертолет с тремя людьми на борту

МОСКВА/ УФА, 4 мая — РИА Новости. Вертолет Robinson, отслеживавший ситуацию с лесными пожарами в Башкирии, в положенное время не вышел на связь, на борту три человека, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Вертолет Robinson был занят в мониторинге лесопожарной обстановки, но в положенное время на связь не вышел. На его борту были три человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на поиски из Уфы вылетело воздушное судно со спасателями, выдвинулась и наземная группировка.

Вертолет перестал выходить на связь в 16.20 по местному времени (14.20 мск).