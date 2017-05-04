На Кубани ФСБ пресекла канал поставки оружия с Украины

КРАСНОДАР, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины в Краснодаре по подозрению в незаконной поставке оружия и боеприпасов, сообщает УФСБ по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Республики Украина с целью их последующего сбыта", – говорится в сообщении.

При сбыте средств поражения был задержан гражданин Украины в Краснодаре, в отношении него принимается решение о возбуждении уголовных дел, уточнили в ведомстве.