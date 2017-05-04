"Новая газета" обжалует отказ МВД дать убежище журналисту Нурматову

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Новая газета" обжалует отказ МВД России дать временное убежище журналисту из Узбекистана Худоберди Нурматову (псевдоним — Али Феруз), сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, журналист более пяти лет находился в России незаконно и теперь должен уехать из страны.

"Что касается отказа (в предоставлении убежища), то у нас пока нет никаких документов, поэтому непонятно, что и почему. В любом случае, мы будем это обжаловать. Али не отдадим", — сказала собеседница агентства.

"Новая газета", добавила она, уже обратилась в МВД России с требованием провести проверку об утечке в СМИ информации по делу Нурматова.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

В 2008 году Нурматов, по словам источника РИА Новости, проходил в России по уголовному делу о терроризме: осужденный житель Тамбова заявил, что именно он вовлек его в экстремистскую деятельность "под началом вербовщиков запрещенной группировки "Исламское государство"".

По данным "Новой газеты", Нурматова был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".