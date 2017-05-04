В Новосибирске женщина посадила дочь в мусорный бак, чтобы она ей не мешала

НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске начали проверку после сообщений в СМИ о том, что женщина, которой маленькая дочь мешала "сидеть" в телефоне, решила "проблему", посадив ее в мусорный контейнер на улице, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, об оставлении малолетней девочки ее матерью в мусорном контейнере на территории Ленинского района Новосибирска", — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что, по предварительным данным, ребенка в мусорном баке обнаружили прохожие — девочка сильно плакала и не могла самостоятельно выбраться. Прохожие требовали от матери вытащить ребенка, однако та просила не вмешиваться и говорила, что девочка не хочет покидать мусорный бак, добавили в СУСК.

"На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты управления. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, личность поместившей ребенка в контейнер женщины", — говорится в сообщении.