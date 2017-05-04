Спасатели поймали змею, заползшую в квартиру жительницы Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Жительница Новосибирска обнаружила в своей квартире змею, которую пришлось ловить спасателям, сообщает в четверг муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

В службе пояснили, что звонок поступил поздно вечером 3 мая. Девушка рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила в квартире змею. Прибывший на вызов экипаж спасателей, надев средства защиты, для начала выманил змею в коридор, чтобы она не укусила хозяйку квартиры.

"Спасатели МАСС упаковали змею в пакет и отвезли в Новосибирский Зоопарк. Сотрудники зоопарка, осмотрев змею, сделали заключение, что она предположительно ядовитая, но более точно они могут сказать после установления породы змеи", — говорится в сообщении.

Как змея оказалась в квартире, пока неизвестно.