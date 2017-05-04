В Бурятии студентку из Монголии подозревают в убийстве новорожденного

КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Следователи подозревают 17-летнюю студентку из Монголии, учащуюся одного из колледжей Улан-Удэ, в убийстве своего новорожденного ребенка в туалете общежития, сообщил официальный представитель СУСК РФ по региону Дмитрий Столяров.

По его данным, в Улан-Удэ в туалете общежития одного из местных учебных заведений в бессознательном состоянии была обнаружена 17-летняя студентка – гражданка Монголии. Под ее телом находился мертвый новорожденный ребенок, который, по предварительным медицинским данным, появился на свет живым, начал дышать, но затем был убит.

По данным следствия, девушка приехала учиться в Бурятию из Монголии осенью 2016 года и жила в общежитии учебного заведения. Русский язык она не знала, в Бурятии ни с кем, кроме своих подруг из Монголии, не общалась. Соседки по комнате, преподаватели и другие работники учебного заведения о ее беременности не догадывались.

"Третьего мая около 4 часов утра беременная студентка вышла из комнаты, закрылась в туалете и там родила живого ребенка. Примерно через час после этого вахтер общежития во время обхода увидела кровь возле кабинки, в которой заперлась девушка. После того, как удалось проникнуть внутрь кабинки, там в бессознательном состоянии от потери крови была обнаружена студентка, а под ее телом – мертвый новорожденный ребенок", — сказал Столяров.

По его данным, в настоящее время девушка находится в больнице, врачи борются за ее жизнь, пытаясь вывести из комы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).