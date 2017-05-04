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Происшествия

В Кузбассе грузовой поезд сбил пару, замешкавшуюся на рельсах

09:3204.05.2017
(обновлено: 09:34 04.05.2017)
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© Fotolia / kichigin19 Автомобиль скорой помощи. Архивное фотоАвтомобиль скорой помощи. Архивное фото
© Fotolia / kichigin19

КЕМЕРОВО, 4 мая — РИА Новости. Пара жителей города Ленинск-Кузнецкий попала под грузовой поезд во время спора на железнодорожных путях, которые мужчина собирался перебежать, а женщина его не пускала, сообщила РИА Новости в четверг представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.

Электропоезд Ласточка. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В Москве мужчина остался жив после того, как его сбил поезд "Ласточка"
"Поход в магазин за продуктами закончился для пары из Ленинска-Кузнецкого трагедией — сожители попали под грузовой поезд. Женщина скончалась на месте, а мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров", — сказала собеседница агентства.

Как выяснили транспортные полицейские со слов очевидцев происшествия, пара возвращалась с покупками в поселок Дачный (район Ленинска-Кузнецкого). Перед железнодорожными путями, на которых уже показался грузовой состав, они заспорили.

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Москве поезд насмерть сбил двух человек
"Мужчина намеревался перебежать полотно, а женщина удерживала его от этого необдуманного шага. В итоге оба пешехода оказались на рельсах как раз перед идущим поездом. 29-летний мужчина пострадал в меньшей степени: его отбросило в сторону, а его 46-летняя женщина получила сильный удар по голове, от которого скончалась на месте", — отметила Щербинина.

Сотрудники кузбасской транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия в рамках процессуальной проверки, которую проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

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Происшествия
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