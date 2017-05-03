Обвиняемые в крушении буровой "Кольская" получили по шесть лет колонии

МУРМАНСК, 3 мая – РИА Новости. Первомайский суд Мурманска признал двух фигурантов дела о гибели буровой платформы "Кольская" в Охотском море в 2011 году — бывшего и.о. замгендиректора "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР) Бориса Лихвана и бывшего и.о. главного инженера Леонида Бордзиловского к шести годам колонии-поселения. Защита обвиняемых намерена обжаловать приговор, а родственники погибших говорят о том, что разочарованы решением суда.

Трагедия в Охотском море произошла 18 декабря 2011 года. Буровая платформа "Кольская", принадлежащая компании "Арктикморнефтегазразведка" перевернулась во время сильного шторма. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14. В течение 5,5 лет следователи, родственники погибших пытались найти причину трагедии и понять, кто виноват в случившемся.

Вердикт суда



Первомайский суд, который рассматривал дело "Кольской" с лета 2015 года, признал Лихвана и Бордзиловского виновными по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В уголовном деле насчитывалось более 70 томов.

Суд пришел к выводу, Лихван и Бордзиловский не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и допустили, что при буксировке платформы на ней, вопреки регламенту, оставались "лишние" рабочие – 28 человек.

Согласно приговору, платформа не была заранее подготовлена к штормовым условиям, а сигнал SOS был подан слишком поздно, что не позволило находившимся поблизости спасательным службам и судам быстро прийти на помощь.

"Признать виновными и назначить Лихвану наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, Бордзиловскому назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", — зачитала решение судья Светлана Коренкова.

Отбывать наказание осужденным предстоит в колониях-поселениях, куда они, по решению суда, должны прибыть самостоятельно. Кроме того, после освобождения Лихван и Бордзиловский не смогут три года работать в сфере эксплуатации морского и речного транспорта.

Не признали вину



Оба подсудимых не признали себя виновными. Ранее в своем последнем слове Лихван сказал о том, что, по его мнению, гибель буровой была неизбежна с момента принятия решения руководством АМНГР о буксировке платформы в зимнее время. Обвинения, выдвинутые дальневосточным следственным управлением на транспорте, которое вело расследование, он назвал "построенными на сфальсифицированных материалах уголовного дела, в том числе фальсификации допросов".

Бордзиловский также в последнем слове заявил в суде, что является не судоводителем, а горным инженером, специализируется на бурении нефтяных и газовых скважин. Он пояснял, что нес ответственность за "Кольскую" и сотрудников платформы в период бурения, до начала буксировки, во время которой затонула платформа, и, следовательно, не может быть субъектом инкриминируемого ему преступления.

По мнению обоих обвиняемых, ответственность за гибель людей лежит на бывшем заместителе генерального директора АМНГР Василии Васецком и гендиректоре АМНГР Юрии Мелехове и других руководителях, которые приняли решение буксировать платформу зимой. Васецкий и Мелехов проходили по делу свидетелями.

Потерпевшие же еще в начале судебного процесса заявили о том, что не считают оказавшихся на скамье подсудимых виновными и просили оправдать их или назначить мягкое наказание. В итоге, приговор оказался даже жестче наказания, на котором настаивала прокуратура (5,5 лет колонии-поселения).

Намерены обжаловать



Решение суда не вступило в законную силу, у главных фигурантов дела есть установленное законом время на обжалование приговора. Адвокат Бордзиловского Дмитрий Кузьмин сообщил о том, что его подзащитный настроен обжаловать решение суда.

"Будем обжаловать приговор, будем добиваться оправдания, потому что он (Бурдзиловский — ред.) невиновен", — сказал адвокат Кузьмин. Адвокат второго осужденного — Бориса Лихвана — воздержался от комментариев.

Дочь погибшего на платформе капитана Терсина Наталья Дмитриева, которая все годы с момента трагедии вела собственное расследование, информировала родственников о ходе дела, заявила РИА Новости, что разочарована решением суда.

"Я разочарована. Мне странно, что судья ссылается на то, что они оба были на работе (в момент гибели "Кольской" — ред.), выполняли работу и поэтому виноваты. Но они вышли в свой выходной день, хотя могли этого не делать, и тогда были бы невиновны. Они выполняли свои должностные инструкции, которые написал судовладелец. А те, кто написали эти инструкции, оказались невиновными", — сказала Дмитриева.

"Они (Лихван и Бордзиловский) за много тысяч километров находились, помогали мужикам выжить, и теперь они должны ехать в колонию-поселение", — добавила дочь капитана.

Трагедия в Охотском море



Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) "Кольская" – нефтяная платформа, построенная в 1985 году финской судостроительной компанией "Раума Репола". СПБУ поднимается в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт.

После постройки платформа долгое время работала в акватории Кольского залива, позже была сдана в аренду. После окончания работы в Кольском заливе она была передана для работы на Сахалинском месторождении. С лета 2010 года по весну 2011 года на платформе был проведен капитальный ремонт под надзором двух классификационных обществ – норвежского DNV и Российского морского регистра судоходства (РМРС).

В августе 2011 года плавучая буровая установка была доставлена на теплоходе "Трансшельф" из Мурманска в Магаданский морской торговый порт, где установки приступила к бурению скважины. После завершения работ на Камчатке установка должны была сняться с точки бурения и пойти выполнять работы по заказу совместного российско вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро".

11 декабря 2011 года началась буксировка СПБУ "Кольская" с точки бурения на Сахалин в порт Корсаков с помощью ледокола "Магадан" и транспортно буксирного судна "Нефтегаз 55". На борту "Кольской" находилось 67 членов экипажа. Не все они были задействованы в буксировке, однако руководство АМНГР не приняло решения об их эвакуации.

В течение пяти суток буксировка проходила в штатном режиме, но в ночь на 16 декабря погода ухудшилась. Ответственный за буксировку "Кольской" самовольно увеличил скорость движения, пытаясь обогнать циклон. На следующий день из-за превышения скорости на наружной обшивке корпуса установки образовались трещины. На платформу непрерывно стала поступать вода. К концу дня носовая часть установки накренилась.

Экипаж "Кольской" информировал руководство "Арктикморнефтегазразведка" о необходимости спуска опорных колонн на установке, но распоряжений о спуске колонн не последовало.

С 17 по 18 декабря под воздействием шквалистого ветра до 25 метров в секунду и волн высотой до 4 5 метров на платформе сорвало обтекатель носовой опоры. Из-за этого произошло затопление балластных цистерн, нарушилась герметичность водонепроницаемых закрытий на верхней палубе. Воды в машинное отделение поступало больше, чем могли откачать насосы. Осадка и дифферент судна увеличивались.

18 декабря в 9.45 (время местное), вопреки запрету руководства, капитан "Кольской" подал сигнал SOS, но он оказался сильно запоздавшим. Через три часа в 12 часов 46 минут СПБУ "Кольская" опрокинулась и затонула в Охотском море на глубине более 1000 метров.

Мемориал

В августе 2014 года на городском кладбище Мурманска был открыт мемориал в память о погибших членах экипажа буровой установки "Кольская". Кроме того, память погибших увековечили в "Зале памяти" мемориального архитектурного ансамбля "Маяк", где есть Книга памяти с именами погибших в мирное время моряков гражданского и военного флотов.

По решению Мурманской городской администрации в эту книгу, символизирующую "спокойствие жизни на берегу" и "вечные ожидания тех, кто не вернулся из морей", внесены имена всех 53 погибших членов экипажа буровой платформы "Кольская".

А родственники погибших в специально созданной группе в социальных сетях до сих пор обмениваются новостями не только о ходе судебного процесса, но и о том, что происходит в семьях погибших, и обязательно вспоминают каждого из тех, кто остался на платформе, в день его рождения.