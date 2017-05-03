США
3.053 мая21:13МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Обвиняемые в крушении буровой "Кольская" получили по шесть лет колонии

20:5803.05.2017
(обновлено: 20:59 03.05.2017)
02000
© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкБуровая платформа Кольская в Баренцевом море. АрхивБуровая платформа Кольская в Баренцевом море. Архив
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк

МУРМАНСК, 3 мая – РИА Новости. Первомайский суд Мурманска признал двух фигурантов дела о гибели буровой платформы "Кольская" в Охотском море в 2011 году — бывшего и.о. замгендиректора "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР) Бориса Лихвана и бывшего и.о. главного инженера Леонида Бордзиловского к шести годам колонии-поселения. Защита обвиняемых намерена обжаловать приговор, а родственники погибших говорят о том, что разочарованы решением суда.

Трагедия в Охотском море произошла 18 декабря 2011 года. Буровая платформа "Кольская", принадлежащая компании "Арктикморнефтегазразведка" перевернулась во время сильного шторма. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14. В течение 5,5 лет следователи, родственники погибших пытались найти причину трагедии и понять, кто виноват в случившемся.

Платформа Кольская в последнем походе. Архивное фото
© Фото : из личного архива Натальи Дмитриевой
Авария на плавучей буровой платформе "Кольская" в Охотском море в 2011 году

Вердикт суда

Первомайский суд, который рассматривал дело "Кольской" с лета 2015 года, признал Лихвана и Бордзиловского виновными по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В уголовном деле насчитывалось более 70 томов.

Суд пришел к выводу, Лихван и Бордзиловский не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и допустили, что при буксировке платформы на ней, вопреки регламенту, оставались "лишние" рабочие – 28 человек.

Согласно приговору, платформа не была заранее подготовлена к штормовым условиям, а сигнал SOS был подан слишком поздно, что не позволило находившимся поблизости спасательным службам и судам быстро прийти на помощь.

"Признать виновными и назначить Лихвану наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, Бордзиловскому назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", — зачитала решение судья Светлана Коренкова.

Бот с платформы Кольская, найденный на острове Уруп
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
Обвиняемые в гибели людей на буровой "Кольская" получили по 6 лет тюрьмы

Отбывать наказание осужденным предстоит в колониях-поселениях, куда они, по решению суда, должны прибыть самостоятельно. Кроме того, после освобождения Лихван и Бордзиловский не смогут три года работать в сфере эксплуатации морского и речного транспорта.

Не признали вину

Оба подсудимых не признали себя виновными. Ранее в своем последнем слове Лихван сказал о том, что, по его мнению, гибель буровой была неизбежна с момента принятия решения руководством АМНГР о буксировке платформы в зимнее время. Обвинения, выдвинутые дальневосточным следственным управлением на транспорте, которое вело расследование, он назвал "построенными на сфальсифицированных материалах уголовного дела, в том числе фальсификации допросов".

Бордзиловский также в последнем слове заявил в суде, что является не судоводителем, а горным инженером, специализируется на бурении нефтяных и газовых скважин. Он пояснял, что нес ответственность за "Кольскую" и сотрудников платформы в период бурения, до начала буксировки, во время которой затонула платформа, и, следовательно, не может быть субъектом инкриминируемого ему преступления.

По мнению обоих обвиняемых, ответственность за гибель людей лежит на бывшем заместителе генерального директора АМНГР Василии Васецком и гендиректоре АМНГР Юрии Мелехове и других руководителях, которые приняли решение буксировать платформу зимой. Васецкий и Мелехов проходили по делу свидетелями.

Самоподъемная плавучая буровая установка Кольская в Кольском заливе на грузовом судне Трансшельф, архивное фото
© РИА Новости . Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Следствие восстановило картину крушения "Кольской" в Охотском море

Потерпевшие же еще в начале судебного процесса заявили о том, что не считают оказавшихся на скамье подсудимых виновными и просили оправдать их или назначить мягкое наказание. В итоге, приговор оказался даже жестче наказания, на котором настаивала прокуратура (5,5 лет колонии-поселения).

Намерены обжаловать

Решение суда не вступило в законную силу, у главных фигурантов дела есть установленное законом время на обжалование приговора. Адвокат Бордзиловского Дмитрий Кузьмин сообщил о том, что его подзащитный настроен обжаловать решение суда.

"Будем обжаловать приговор, будем добиваться оправдания, потому что он (Бурдзиловский — ред.) невиновен", — сказал адвокат Кузьмин. Адвокат второго осужденного — Бориса Лихвана — воздержался от комментариев.

Дочь погибшего на платформе капитана Терсина Наталья Дмитриева, которая все годы с момента трагедии вела собственное расследование, информировала родственников о ходе дела, заявила РИА Новости, что разочарована решением суда.

"Я разочарована. Мне странно, что судья ссылается на то, что они оба были на работе (в момент гибели "Кольской" — ред.), выполняли работу и поэтому виноваты. Но они вышли в свой выходной день, хотя могли этого не делать, и тогда были бы невиновны. Они выполняли свои должностные инструкции, которые написал судовладелец. А те, кто написали эти инструкции, оказались невиновными", — сказала Дмитриева.

"Они (Лихван и Бордзиловский) за много тысяч километров находились, помогали мужикам выжить, и теперь они должны ехать в колонию-поселение", — добавила дочь капитана.

Трагедия в Охотском море

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) "Кольская" – нефтяная платформа, построенная в 1985 году финской судостроительной компанией "Раума Репола". СПБУ поднимается в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт.

Затонувшая в Охотском море платформа «Кольская»
© Фото : предоставлено ООО "Фертоинг"
СК: руководство буровой "Кольская" запрещало подавать сигнал SOS

После постройки платформа долгое время работала в акватории Кольского залива, позже была сдана в аренду. После окончания работы в Кольском заливе она была передана для работы на Сахалинском месторождении. С лета 2010 года по весну 2011 года на платформе был проведен капитальный ремонт под надзором двух классификационных обществ – норвежского DNV и Российского морского регистра судоходства (РМРС).

В августе 2011 года плавучая буровая установка была доставлена на теплоходе "Трансшельф" из Мурманска в Магаданский морской торговый порт, где установки приступила к бурению скважины. После завершения работ на Камчатке установка должны была сняться с точки бурения и пойти выполнять работы по заказу совместного российско вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро".

11 декабря 2011 года началась буксировка СПБУ "Кольская" с точки бурения на Сахалин в порт Корсаков с помощью ледокола "Магадан" и транспортно буксирного судна "Нефтегаз 55". На борту "Кольской" находилось 67 членов экипажа. Не все они были задействованы в буксировке, однако руководство АМНГР не приняло решения об их эвакуации.

В течение пяти суток буксировка проходила в штатном режиме, но в ночь на 16 декабря погода ухудшилась. Ответственный за буксировку "Кольской" самовольно увеличил скорость движения, пытаясь обогнать циклон. На следующий день из-за превышения скорости на наружной обшивке корпуса установки образовались трещины. На платформу непрерывно стала поступать вода. К концу дня носовая часть установки накренилась.

Экипаж "Кольской" информировал руководство "Арктикморнефтегазразведка" о необходимости спуска опорных колонн на установке, но распоряжений о спуске колонн не последовало.

С 17 по 18 декабря под воздействием шквалистого ветра до 25 метров в секунду и волн высотой до 4 5 метров на платформе сорвало обтекатель носовой опоры. Из-за этого произошло затопление балластных цистерн, нарушилась герметичность водонепроницаемых закрытий на верхней палубе. Воды в машинное отделение поступало больше, чем могли откачать насосы. Осадка и дифферент судна увеличивались.

18 декабря в 9.45 (время местное), вопреки запрету руководства, капитан "Кольской" подал сигнал SOS, но он оказался сильно запоздавшим. Через три часа в 12 часов 46 минут СПБУ "Кольская" опрокинулась и затонула в Охотском море на глубине более 1000 метров.

Мемориал

В августе 2014 года на городском кладбище Мурманска был открыт мемориал в память о погибших членах экипажа буровой установки "Кольская". Кроме того, память погибших увековечили в "Зале памяти" мемориального архитектурного ансамбля "Маяк", где есть Книга памяти с именами погибших в мирное время моряков гражданского и военного флотов.

По решению Мурманской городской администрации в эту книгу, символизирующую "спокойствие жизни на берегу" и "вечные ожидания тех, кто не вернулся из морей", внесены имена всех 53 погибших членов экипажа буровой платформы "Кольская".

А родственники погибших в специально созданной группе в социальных сетях до сих пор обмениваются новостями не только о ходе судебного процесса, но и о том, что происходит в семьях погибших, и обязательно вспоминают каждого из тех, кто остался на платформе, в день его рождения.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена