В Нижнем Новгороде завели дело на водителя, подрезавшего школьный автобус

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. По указанию председателя СК России Александра Бастрыкина против водителя, "подрезавшего" автобус со школьниками в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По поручению Александра Бастрыкина следственными органами СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту действий водителя автомобиля BMW, который из хулиганских побуждений, создавал аварийную ситуацию со школьным автобусом, по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1. УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", — сказала Петренко.

По версии следствия, инцидент произошел 24 апреля 2017 года на улице Горького в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Водитель автомобиля BMW умышленно, из хулиганских побуждений, видя и осознавая, что в автобусе находятся дети, на протяжении длительного времени, подрезал и создавал аварийную ситуацию с автобусом. Петренко отметила, что действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей.

В ходе расследования дела следователям предстоит детально разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, действиям водителя легкового автомобиля будет дана всесторонняя правовая оценка, добавила представитель СК.