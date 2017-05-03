Против главы УСБ СК Максименко завели новое уголовное дело о взятке

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Следствие возбудило еще одно уголовное дело в отношении руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко о получении взятки в миллион рублей, сообщили РИА Новости три источника, знакомые с ходом расследования.

"Дело возбуждено за взятку. Он якобы лично от Бадри Шенгелия получил деньги в долларах — на рубли чуть более миллиона рублей — за возбуждение уголовного дела по факту кражи (у Шенгелии) элитных часов Hublot", — сказал собеседник агентства, близкий к следствию.

Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, отметив, что Шенгелия дал на Максименко показания.

Третий источник — близкий к Шенгелии собеседник агентства — также подтвердил возбуждение в отношении Максименко уголовного дела. Часы Hublot, по его утверждению, были изъяты петербургскими правоохранительными органами при обыске у Шенгелии, но так и не возвращены.

"Деньги были переданы лично Максименко за возбуждение дела по факту кражи часов", — пояснил источник.

Шенгелия был свидетелем в ряде уголовных дел в отношении известного криминального авторитета из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) о рейдерском захвате зданий.

Сам Шенгелия на вопрос РИА Новости о его знакомстве с полковником Михаилом Максименко ответил, что он "знаком со многими". При этом он отказался подтвердить информацию о возбуждении дела в отношении Максименко по его заявлению.

Адвокат Максименко Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что о возбуждении нового дела в отношении полковника его никто официально не уведомлял.

"Это очень странно… Однако, с учетом слабости следствия по основному делу (о получении взятки от Шакро Молодого), я не могу исключить, что будут предпринимать любые средства для усиления позиции обвинения, в том числе поиск любого, самого надуманного, компромата на Максименко", — заявил Гривцов.

Он также отметил, что следствие действительно "работало в этом направлении", имея в виду "дело о часах".

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Максименко и другие арестованные офицеры СК РФ официально продолжают числиться на своих должностях.