В Нижнем Новгороде нашли водителя, подрезавшего автобус со школьниками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая – РИА Новости. Полиция установила личность владельца автомобиля, маневрировавшего перед автобусом со школьниками в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области.

Ранее СУ СК РФ по региону сообщило о проведении доследственной проверки по прошедшей в эфире региональной телекомпании информации о хулиганских действиях водителя автомобиля, создавшего аварийную ситуацию со школьным автобусом.

В сюжете, в частности, говорилось, что "автохам на спорткаре с полицейскими номерами устроил "травлю" школьного автобуса". Около 40 минут водитель иномарки провоцировал аварию с автобусом, полным детьми. На видеозаписи, очевидно, сделанной кем-то из пассажиров автобуса, слышно, как одна девочка говорит, что иномарка "уже раз седьмой подрезает" их, дети волнуются, а сопровождающие их взрослые просят пристегнуться. Потом BMW просто уехал.

"Сотрудниками полиции уже установлен и в ближайшее время будет опрошен владелец автомобиля, маневрировавший перед автобусом, который осуществлял перевозку несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой полицейские дадут принципиальную оценку произошедшему, и "при наличии в действиях лица, управлявшего иномаркой, состава правонарушения он будет привлечен к ответственности в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях РФ", добавляет пресс-служба.