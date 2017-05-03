Напавших на Варламова в Ставрополе оштрафовали на тысячу рублей

ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости, Маргарита Савельева. Промышленный районный суд Ставрополя оштрафовал троих нападавших на блогера Илью Варламова, каждому предстоит выплатить тысячу рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

В Ставрополе 26 апреля на известного блогера Илью Варламова дважды напали злоумышленники: около аэропорта и в одном из микрорайонов города. Блогер заявлял, что его облили зеленкой, таранили машину и повредили технику. Спустя несколько дней подозреваемые были задержаны.

Ранее в суде сообщили, что Михаил и Сергей Шевченко, которые совершили нападение в аэропорту, получили двое суток административного ареста.

"Пыхтин Сергей высыпал пакет с мукой, Горяинов Иван облил блогера зеленкой на территории микрорайона, Пузанов Николай обсыпал блогера мукой и приправой, они признаны виновными по статье КоАП РФ "мелкое хулиганство", им назначено наказание в виде штрафа – каждому по одной тысяче рублей", — сказал собеседник агентства.

Как добавили в суде, решение пока не вступило в законную силу, однако жалоба на него еще не поступала.