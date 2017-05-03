Мосгорсуд признал законным отказ принять жалобу на обыск у Световой

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ Басманного суда Москвы принять жалобу на проведение обыска у журналиста и правозащитницы Зои Световой в рамках дела ЮКОСа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В квартире Световой 28 февраля прошли обыски в рамках возбужденного 20 июня 2003 года уголовного дела по обвинению экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в хищении средств у государства. Обыск санкционировал Басманный суд Москвы. Обыски проводились около пяти часов, еще столько же времени заняло составление протокола. В СК отмечали, что обыск у Световой "не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью", а направлен на "проверку обстоятельств легализации денежных средств".

Зоя Светова — обозреватель журнала The New Times, в начале 2000-х работала экспертом в Фонде Сороса в Москве по программам, связанным с развитием судебной системы и прав человека. Лауреат премий в области правозащитной деятельности и журналистики.