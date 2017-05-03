Напавшие на Варламова в Ставрополе получили два дня ареста

ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости, Маргарита Савельева. Два брата, Михаил и Сергей Шевченко, получили в суде двое суток административного ареста за нападение на блогера Илью Варламова в Ставрополе, сообщил РИА Новости представитель Ставропольского краевого суда. Как он отметил, арестованные в суде заявили, что были недовольны высказываниями Варламова о микрорайоне, в котором живут.

В Ставрополе 26 апреля на известного блогера Илью Варламова дважды напали злоумышленники, облили его зеленкой, таранили машину и повредили технику. Спустя несколько дней подозреваемые были задержаны.

"Октябрьский районный суд вынес постановление о назначении административного наказания по статье КоАП РФ "мелкое хулиганство". Согласно протоколу, на площадке около аэропорта Ставрополя Шевченко совершил нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении обществу, сопровождавшееся выражением грубой нецензурной бранью в общественном месте, а также облил веществом зеленого цвета гражданина Варламова", — сказал представитель суда.

В суде уточнили, что Шевченко признал свою вину и заявил, что братья поступили таким образом, "так как в интернете Варламов высказался нелицеприятно о микрорайоне" в Ставрополе, где они живут.

"Суд постановил признать Михаила Шевченко виновным и назначил наказание в виде административного ареста на срок двое суток, Сергею Шевченко – то же наказание и по той же статье КоАП РФ "мелкое хулиганство", — отметили в суде.