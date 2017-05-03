В Кузбассе проверяют информацию о девушке, прикурившей от свечей в храме

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации о публикации фотографии, на которой девушка прямо в храме прикуривает сигарету от свечей, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Данная информация выявлена в одной из социальных сетей, также на странице имеется запись, что женщина является жительницей города Кемерово. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в рамках проверки будет установлено, действительно ли женщина является жительницей Кузбасса, принадлежит ли ей фотография.

По результатам проверки, ход проведения которой взяло на контроль руководство регионального СУСК, будет принято процессуальное решение.

Ранее интернет-пользователи и местные СМИ связались с девушкой, чтобы выяснить, она ли изображена на снимке. Сначала в переписке девушка призналась, что из Кемерово и на фото именно ее лицо, но позже стала отрицать это, заявив, что снимок принадлежит другой пользовательнице соцсети, а сама она сейчас находится в Киеве.