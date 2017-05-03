Турецкий самолет вернулся во Внуково после столкновения со стаей птиц

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Самолет турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines вернулся в аэропорт Внуково после столкновения со стаей птиц, заявила в среду РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.

"Рейс TK3999 Москва-Анталья при взлете столкнулся со стаей птиц. В целях безопасности было принято решение вернуть самолет в аэропорт Внуково. В настоящее время выделен дополнительный борт, на который сейчас производится посадка пассажиров для продолжения полета в Анталью", — сказала собеседница агентства.