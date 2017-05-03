Адвокат: пострадавшие от группы "Шалтай-Болтай" пока не требуют компенсации

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев публично извинился перед пострадавшими и готов возместить причиненный ущерб, но с исками о компенсации к нему никто пока не обращался, сообщил РИА Новости его адвокат Хазрет Бижоев.

"Он официально принес публичные извинения. Исков о возмещении вреда пока не было", — сказал адвокат. Он пояснил, что такие иски могут появиться позднее, например, при разбирательстве дела в суде.

"Денег у него нет, но такой специалист выйдет и без труда устроится на работу", — отметил Бижоев. По его словам, Аникеев сможет выплачивать ущерб из будущей зарплаты.

В настоящее время Аникеев знакомится с материалами дела, он прочитал 5 из 9 томов. По мнению адвоката, в конце мая дело уже передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, дело которого выделено в отдельное производство, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Аникееву предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Ранее адвокат Аникеева Руслан Коблев сообщил РИА Новости, что его подзащитный отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых они взламывали почту.